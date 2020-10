Sint-Pieters-Leeuw schakelt VEB in op zoek naar groene en duurzame energie Bart Kerckhoven

06 oktober 2020

11u36 0 Sint-Pieters-Leeuw De gemeente Sint-Pieters-Leeuw schakelt het Vlaams Energiebedrijf (VEB) in om het patrimonium energiezuiniger en duurzamer te maken.

“We hebben een grote ambitie om de gebouwen energiezuiniger en duurzamer te maken”, zegt schepen van Gebouwen Gunther Coppens (N-VA). “Daarom zal het gemeentebestuur beroep doen op de expertise van het VEB in het traject om een facilitator en EPC-begeleider te vinden voor de gemeentelijke gebouwen.”

Door de samenwerkingsovereenkomst zal het VEB het gemeentebestuur helpen om de ambitie waar te maken. “Het VEB heeft de expertise in huis om de gemeente te begeleiden in het EPC-traject (energieprestatiecontract) zodat niet alleen de traditionele en voor de hand liggende middelen, zoals zonnepanelen, worden aangewend”, aldus Coppens. “We zullen minder energie verbruiken en meer groene energie opwekken waardoor we uiteindelijk zullen besparen op onze energiekost. Deze opbrengsten zullen geïnvesteerd worden in energiebesparende en duurzame oplossingen.”