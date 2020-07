Sint-Pieters-Leeuw plant skatepark aan Laekelinde: “Skaters krijgen inspraak over inrichting” Bart Kerckhoven

16u28 2 Sint-Pieters-Leeuw Leeuwse skaters mogen dromen van een eigen skatepark. Het gemeentebestuur richt een park in aan het Vlaams trefpunt Laekelinde waar vandaag al het jeugdcentrum en voetbalploeg SK Leeuw gevestigd zijn. De skaters krijgen daarbij inspraak.

De skaters krijgen inspraak in het project. “Laekelinde leent zich uitstekend als locatie voor een skatepark omdat er geen hinder is voor omwonenden en het makkelijk bereikbaar is met de fiets. Wij willen onze Leeuwse jongeren ook meer betrekken bij het beleid. Concreet betekent dit dat jongeren suggesties kunnen geven over de inrichting voor de plannen van de site worden opgemaakt.”

De bouw van het skatepark kan pas starten wanneer het ruimtelijk uitvoeringsplan is aangepast. Dat zal nog even tijd in beslag nemen en dus is er ruimte voor inspraak. De uiteindelijke aanleg van het skatepark zal starten in 2022. Wie wil meedenken over de inrichting van het park kan nu al contact opnemen met de sport- en jeugddienst.

Schepen van Sport Herwig Smeets (N-VA) durft intussen al luidop te dromen. “Vanaf dit jaar is skaten een olympische sport geworden”, zegt hij. “Het zou fantastisch zijn mochten we in ons gloednieuwe skatepark ook een gloednieuwe skateclub kunnen verwelkomen. Wie weet is er dan binnen enkele jaren wel een Leeuwse Tony Hawk in de maak.”