Sint-Pieters-Leeuw overschrijdt alarmdrempel corona: “Alle jaarmarkten worden geannuleerd” Wim De Smet

23 juli 2020

10u30 0 Sint-Pieters-Leeuw De jaarmarkten in Ruisbroek, Vlezenbeek en Sint-Pieters-Leeuw, die traditiegetrouw plaatsvinden in het najaar, worden afgeblazen. De maatregel moet de verdere uitbraak van het coronavirus indijken.

Het gemeentebestuur acht het onmogelijk om de drie jaarmarkten, die altijd voor een grote volkstoeloop zorgen, in coronaveilige omstandigheden te organiseren. Daarom worden nu alle jaarmarkten in 2020 geannuleerd. De jaarmarkt in Sint-Pieters-Leeuw is een van de grootste in onze regio. Jaarlijks komen er meer dan 30.000 bezoekers op af. “De kermissen kunnen wel doorgaan, uiteraard met de nodige maatregelen en op voorwaarde dat de overheid geen strengere maatregelen aankondigt”, meldt burgemeester Luc Deconinck (N-VA). “Ook kermis Negenmanneke kan doorgaan, maar jammer genoeg zullen de randactiviteiten die sinds vorig jaar werden opgestart, dit jaar niet kunnen doorgaan.”

In Sint-Pieters-Leeuw werden de voorbije week 8 nieuwe corona-besmettingen vastgesteld waardoor de alarmdrempel van 20 besmettingen per 100.000 inwoners overschreden werd. Sint-Pieters-Leeuw klokt vandaag af op 23 besmettingen per 100.000 inwoners. “Het is met veel spijt in het hart dat we deze beslissingen nemen, want het zal voor het eerst zijn in vele jaren dat onze jaarmarkten niet kunnen doorgaan”, vervolgt de burgemeester. “Het is nu wel duidelijk dat er een tweede golf is ingezet. We zullen nu in overleg treden met de handelaarsverenigingen om na te gaan of en wanneer eventueel alternatieve kleinschaliger evenementen in veilige corona-omstandigheden kunnen georganiseerd worden.”