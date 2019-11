Sint-Pieters-Leeuw opnieuw focusgemeente op Gordelfestival: “Leeuw is perfect uithangbord: Vlaams en groen” Bart Kerckhoven

13 november 2019

Sint-Pieters-Leeuw is volgend jaar focusgemeente van de achtste editie van het Gordelfestival. "Leeuw is het perfecte uithangbord van de Rand: Vlaams en groen", zegt minister van Vlaamse Rand Ben Weyts (N-VA). Vorig jaar lokte het festival 28.000 bezoekers naar de Vlaamse Rand.

Het centrale trefpunt in het provinciedomein van Huizingen blijft ook volgend jaar behouden maar elk jaar is er een andere focusgemeente. Dit keer zal Sint-Pieters-Leeuw wel opnieuw de rol van focusgemeente opnemen. “Sint-Pieters-Leeuw biedt al het moois van onze Vlaamse Rand”, zegt minister Weyts. “In 2017 stond Leeuw ook al eens centraal tijdens het Gordelfestival en dat is zowel de gemeente als de organisatie bijzonder goed bevallen. De goesting was daarom bij iedereen erg groot om opnieuw voor Leeuw te kiezen”.

In Sint-Pieters-Leeuw zijn ze blij dat de gemeente opnieuw een uitvalsbasis wordt voor het Gordelfestival. “We zijn trots dat we voor de tweede keer uitverkoren zijn als focusgemeente voor De Gordel”, zegt schepen van Cultuur Jan Desmeth (N-VA). “Het blijft een jaarlijkse hoogdag: samen met familie en vrienden sporten, blijven hangen op een culturele afsluiter en tegelijkertijd het Vlaamse karakter van de Rand in de verf zetten. We zijn vastbesloten om ook in 2020 een sterk programma aan te bieden in het mooie Colomadomein. We gaan ons beste beentje voor zetten, want de uitstraling van dit evenement reikt tot ver buiten de gemeente- en regiogrenzen.”

De gemeente stelde zich zelf kandidaat om opnieuw focusgemeente te zijn. “We hebben veel enthousiaste reactie gekregen toen we twee jaar geleden focusgemeente waren”, zegt schepen van Sport Herwig Smeets (N-VA). “Dat heeft ons aangespoord om ons kandidaat te stellen voor de editie van 2020. We zorgen zeker voor enkele sportieve verrassingen”.

Bij organisator vzw de Rand zien ze Sint-Pieters-Leeuw ook opnieuw zitten als partner. “Een sterke, geëngageerde focusgemeente is een kritische succesfactor voor het welslagen van het Gordelfestival”, zegt directeur Eddy Frans van vzw de Rand. “Met Sint-Pieters-Leeuw zijn we zeker van grote inzet en meerwaarde, want de gemeente heeft veel troeven”.

Het Gordelfestival vindt volgend jaar plaats op zondag 6 september.