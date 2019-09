Sint-Pieters-Leeuw laat sigarettenpeuken tellen aan cafés Bart Kerckhoven

30 september 2019

In Sint-Pieters-Leeuw is de Vlaamse Handhavingsweek afgetrapt. De komende dagen bezoeken de gemeenschapswachten en wijkagenten de Leeuwse cafés om te voorkomen dat klanten hun sigarettenpeuken op straat keilen. In heel Vlaanderen worden zesduizend handhavers ingezet om de controles op zwerfvuil en sluikstorten op te drijven.

Cafébazen Jean-Pierre en Nadine van De Gareelmaeker aan de Rink kregen maandagochtend twee gemeenschapswachten aan de deur. Ze hadden affiches en enkele gadgets bij voor het koppel. Samen met de andere Leeuwse cafébazen worden ze gevraagd om samen met hun klanten er voor te zorgen dat de sigarettenpeuken niet meer op straat belanden. “We hebben geen rookruimte”, zegt Jean-Pierre. “En dus roken de klanten voor de deur. Daar hebben we asbakken geplaatst maar vooral in het weekend worden de peuken al eens op grond gegooid. We kuisen dat elke avond op.”

En zo gaat het er aan heel wat Leeuwse cafés aan toe. De sigarettenpeuken blijken een ideale invalshoek voor de Vlaamse Handhavingsweek. “De afvalintercommunale Intradura voerde aan de cafés in de aanloop naar deze week al metingen uit”, zegt schepen van Leefmilieu Paul Defranc (CD&V). “Zo kunnen we na de Handhavingsweek vergelijken. De bedoeling is niet om een heksenjacht te organiseren op de horeca maar wel om een duidelijke boodschap over te brengen. Na deze week worden de peuken opnieuw geteld aan de cafés en als er dan echt geen beterschap is kunnen er sancties overwogen worden.”

Ook op zwerfvuil en sluikstorten wordt er extra gecontroleerd in Sint-Pieters-Leeuw en bij uitbreiding ook in de andere gemeenten van de politiezone Zennevallei. In Sint-Pieters-Leeuw maken ze al een paar jaar een prioriteit van de strijd tegen dat soort overlast. De voorbije maanden werden al een paar honderd GAS-boetes uitgestuurd naar sluikstorters die betrapt werden met verborgen camera’s. “Zwerfvuil en sluikstorten scoren erg hoog op het ergernissenlijstje van de Vlaming en dus ook de Leeuwenaar”, zegt schepen Defranc. “We organiseren al heel wat sensibiliseringsacties maar we willen wel duidelijk maken dat we ook optreden tegen overtreders en dat die dus niet met hun storend gedrag kunnen wegkomen.”