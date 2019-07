Sint-Pieters-Leeuw koopt briefwisseling aan van kasteelheren die eeuwen geleden op Coloma woonden Bart Kerckhoven

24 juli 2019

12u02 0 Sint-Pieters-Leeuw Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-leeuw kocht een collectie brieven aan die toebehoorden aan de families Roose en Coloma. Zij bewoonden ooit het gelijknamige kasteel op het Colomadomein.

De briefwisseling dateert van 1690 tot 1760 toen het kasteel in handen was van Philippe Frans Pierre Roose en zijn echtgenote Marie Caroline Françoise van der Gracht. Philippe Roose was niet alleen de vierde baron van Leeuw maar ook schout van Mechelen, waar hij een soort politionele macht uitoefende. Hij drukte zijn stempel op het domein van het kasteel. De bouw van het koetshuis en de verlenging van de hoofddreef tot de Joseph Depauwstraat dateren uit die tijd. Het koppel kreeg samen één dochter: Eugenie Roose die op haar beurt huwde met Karel Vital Alexander Coloma. Karel bekleedde dan weer een belangrijke positie aan het hof als kamerheer van keizerin Maria Theresia.

“De brieven bieden een unieke inkijk in het zakelijke, professionele en persoonlijke leven van deze adellijke kasteelbewoners. Naast Leeuw waren Roose en Coloma ook heer van talloze andere domeinen verspreid over het huidige België. Om hun landgoederen te onderhouden en financieel te beheren was er een continue briefwisseling met lokale ondernemers en andere hoogwaardigheidsbekleders nodig. Leuke anekdotes over de aankoop van oorbellen en koosnamen voor hun kinderen brengen ons dan weer dichter bij het familieleven van deze edellieden. Ook de tijdsgeest van de zeventiende en achttiende eeuw wordt in deze brieven mooi weergeven. De angst voor de oorlogsperikelen en de voortdurende aanwezigheid van militaire troepen is een terugkerend onderwerp in de vele brieven”, klinkt het in een persbericht van de gemeente. “Met deze aankoop komt Sint-Pieters-Leeuw in het bezit van een vijftigtal documenten die ons een glimp doen opvangen van het leven van een familie die bepalend was voor de geschiedenis van de gemeente. Het bestuur wil de brieven ook uitdrukkelijk openstellen voor onderzoekers of historisch geïnteresseerden en zal in de komende maanden en jaren verschillende initiatieven nemen om deze bronnen in de kijker te zetten.”