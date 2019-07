Sint-Pieters-Leeuw kan oud vredegerecht verkopen en rekent op 320.000 euro opbrengst Bart Kerckhoven

12 juli 2019

10u31 0

Het gebouw waar tot voor enkele maanden het vredegerecht in gevestigd was in Ruisbroek kan eindelijk verkocht worden. Op 1 februari van dit jaar werd het vredegerecht in het kanton Halle-Sint-Pieters-Leeuw definitief opgeheven door de federale overheidsdienst Justitie. Het gemeentebestuur zag geen andere publieke functie in het gebouw op de Villalaan en daarom wordt het verkocht. De opbrengst van de verkoop zal gebruikt worden om elders gemeentelijke gebouwen op te knappen of te vernieuwen. De gemeenteraad keurde de verkoop intussen goed. Sint-Pieters-Leeuw verwacht 320.000 euro te krijgen voor het pand.