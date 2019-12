Sint-Pieters-Leeuw investeert fors in LED-verlichting: “We staan aan de top in Vlaanderen” Bart Kerckhoven

30 december 2019

14u12 0 Sint-Pieters-Leeuw Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw investeert de komende jaren fors in LED-verlichting. Zowel LED-lampen als LED-spots worden aangekocht zodat er jaarlijks 175.000 kilogram minder CO2 zal uitgestoten worden.

Vandaag moet nog 70 procent van de gloeilampen en hallogeenspots vervangen worden maar dat zal op termijn wel elk jaar een besparing van 160.000 euro opleveren voor de gemeentekas. “Voortaan vervangen we 10 procent per jaar van onze openbare straatverlichting door LED-lampen”, zegt schepen voor Nutsvoorzieningen Herwig Smeets (N-VA). “Daarmee staan we aan de top in Vlaanderen en zullen we eind 2026 klaar zijn met de hele operatie. Dat is drie jaar vroeger dan wat de Vlaamse Regering voor alle gemeenten vooropstelde. Het gaat om een totale investering van 1,8 miljoen euro in duurzame oplossingen. In 2020 en 2021 starten we met het vervangen van de gloeilampen met het hoogste verbruik. De verlichting zal nadien kwalitatief minstens identiek zijn. Ledlampen verbruiken minder, vragen minder onderhoud en kunnen we vanaf 22 uur dimmen met de helft. Het gaat dus om milieuvriendelijke oplossingen met een economisch terugverdieneffect.”