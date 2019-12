Schepen reageert na kritiek van Sp.a: “Meer reizigers bereiken met hetzelfde budget. Daar kan toch niemand tegen zijn?” Bart Kerckhoven

03 december 2019

10u18 0 Sint-Pieters-Leeuw Schepen van Mobiliteit Jan Desmeth (N-VA) is niet te spreken Schepen van Mobiliteit Jan Desmeth (N-VA) is niet te spreken over de kritiek van Sp.a op het overleg over de buslijnen in de gemeente . “We willen een vervoer op maat van onze inwoners”, aldus de schepen.

“6 % meer reizigers met een zelfde budget bereiken. Dat is waar Sp.a zich tegen verzet”, aldus Jan Desmeth “Dat is vreemd aangezien de voorstellen niet definitief zijn en de besprekingen nog lopen en ook dat Sp.a deel uitmaakt van het dagelijks bestuur van de ‘Vervoersregioraad Vlaamse Rand’.

Desmeth benadrukt dat nog niets definitief beslist is. “Op bepaalde punten willen we absoluut nog bijsturingen zien. Maar niet alles is slecht. Op sommige trajecten betaalt de belastingbetaler nu bussen waar gemiddeld één reiziger op zit, een kostprijs hoger dan 50 euro per reiziger. Daar bestaan echt wel alternatieven voor. Wat nu voorligt, is een versterking van lijn 170 en een verhoging van de frequentie door Vlezenbeek. Cruciaal hierbij is de uitwerking van ‘het vervoer op maat’ voor onze inwoners, die verder van een bushalte wonen. Bedoeling is dat zij op een vlotte manier op een ‘MOBIpunt’ geraken. Dat gelijktijdig invoeren is een een absolute voorwaarde en dat is ook zo afgesproken.”

Het standpunt van Desmeth is dan ook duidelijk. “Laat ons geen geld smijten naar lege bussen. Laat ons sterke lijnen uitbouwen met een hoge frequentie, een goed comfort en goed uitgeruste MOBIpunten met elektronische tijdsaanduiding”, besluit de schepen.