Samenscholingsverbod in Colomapark Bart Kerckhoven

12 augustus 2020

16u45 0

In het Colomapark is een samenscholingsverbod van kracht. Dat heeft het gemeentebestuur beslist. Aanleiding zijn de grote bijeenkomsten die vooral in het weekend plaatsvinden. Met het verbod wil men voorkomen dat er mensen besmet raken met het coronavirus. Van vrijdagochtend tot maandagochtend zijn samenscholingen van meer dan tien personen verboden overdag. ’s Nachts zijn in het park samenscholingen van meer dan 5 personen (kinderen inbegrepen) verboden. “Op de naleving van de maatregelen zal streng toegezien worden door politie, gemeenschapswachten en stewards”, aldus het gemeentebestuur. De voorbije weken werd vastgesteld dat onder andere families van pasgehuwden verzamelden in het park en dat wil men de komende weken vermijden.