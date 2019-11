Rusthuisbewoners herbeleven hun mooiste dag: personeel Sint-Antonius defileert in hun trouwkledij Bart Kerckhoven

20 november 2019

16u30 0 Sint-Pieters-Leeuw De bewoners van woonzorgcentrum Sint-Antonius haalden woensdagnamiddag herinneringen op aan hun trouwdag. Voor sommigen was dat al zestig jaar geleden en dus wilde het personeel van het rusthuis in Sint-Pieters-Leeuw graag hun geheugen even opfrissen met een defilé tijdens een bruidshow.

“We lanceerden een oproep onder de bewoners en verschillenden onder hen hebben hun trouwkleed nog”, vertelt ergotherapeute Mia Debusscher van Sint-Antonius. “Eentje was zelfs 63 jaar, oud maar dat was er niet eens aan te zien. Het was voor iedereen een leuke namiddag, maar het helpt vooral ook onze demente bewoners die op die manier herinneringen herbeleven die ze normaal niet meer voor de geest kunnen halen.” Het was het personeel dat de kleding mocht showen op de catwalk, terwijl enkele huwelijksklassiekers door de boxen schalden.