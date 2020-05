Rotary Sint-Pieters-Leeuw trakteert zorgverleners op lekkers Bart Kerckhoven

12 mei 2020

10u18 0 Sint-Pieters-Leeuw De leden van de Rotary Club Sint-Pieters-Leeuw hebben de zorgverleners van revalidatieziekenhuis Inkendaal en woonzorgcentrum Sint-Antonius getrakteerd op heel wat lekkers.

De leden staken zelf de handen uit de mouwen en bakten cakes. Met de hulp van chocolatier Valentino konden ze ook heel wat chocolade eieren in de geschenkpakketten stoppen. Zowel in Inkendaal als in Sint-Antonius reageerde het personeel enthousiast en de delegatie van Rotary kon in het rusthuis zelfs nog een tuinconcert meepikken. ““In deze coronatijden probeert onze Rotaryclub de werking verder te zetten”, vertelt voorzitster Bénédicte Weyn. “We bedenken creatieve manieren om onze activiteiten te laten doorgaan. Naast onze vergaderingen die we nu digitaal organiseren, proberen we acties te bedenken die een steun betekenen voor zij die zich dagelijks inzetten in deze moeilijke tijden.”