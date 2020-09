Rotary Sint-Pieters-Leeuw start werkjaar met nieuwe voorzitter: “We zullen niet besparen op de steun die we geven” Bart Kerckhoven

29 september 2020

14u10 0 Sint-Pieters-Leeuw Serviceclub Rotary Club Sint-Pieters-Leeuw vergaderde voor het eerst dit nieuwe werkjaar met de leden. Dat gebeurde zoals op andere plaatsen in coronatijden via het online platform Zoom. Maar ook digitaal werden er heel wat projecten voor het goede doel besproken.

Tijdens de eerste vergadering zijn er plannen gesmeed om de vaste activiteiten zoals het Sinterklaasfeest voor minderbedeelde kinderen in samenwerking met het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw en het eetfestijn ondanks de coronacrisis toch te kunnen organiseren. Andere activiteiten worde wellicht vervangen door coronaproof activiteiten. Op de volgende vergadering werd het voorzitterschap van de club overgedragen aan David Hosse. “”Naast onze activiteiten werd ook gekeken wat de financiële impact van het coronavirus op onze club is”, klinkt het bij de nieuwe voorzitter. “Het is vanzelfsprekend dat we niet zullen besparen op acties en organisaties die we ondersteunen. Alle financiële en materiële steun hiervoor is steeds welkom.”