Rotary Club Sint-Pieters-Leeuw steunt wandelactie tegen Parkinson Bart Kerckhoven

06 oktober 2020

Rotary Club Sint-Pieters-Leeuw steunt de wandelactie van Ivo De Bisschop die momenteel de Stop Parkinson Walk organiseert. “Dankzij één van onze leden werden we in kennis gesteld van het bestaan van deze geweldige actie en de organisatie Stop Parkinson”, legt voorzitter David Hosse van de Rotary Club uit. “Onze leden gingen akkoord om zowel Ivo als de organisatie van Stop Parkinson en ook alle andere Parkinsonpatiënten een hart onder de riem te steken. We besloten niet alleen om een gift te doen aan Stop Parkinson om onderzoek mogelijk te maken, maar engageerden ons ook om met een aantal leden te gaan wandelen voor dit goede doel.” Eind september stapten enkele leden van Rotary Club Sint-Pieters-Leeuw een aantal rondjes in Dilbeek met de vader van Ivo, Frans De Bisschop, om de Stop Parkinson Walk ook op deze manier te ondersteunen. Voor aanvang van de wandeling overhandigden de aanwezige leden van Rotary Club Sint-Pieters-Leeuw een cheque ter waarde van 500 euro.