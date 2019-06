Rotary Club schenkt 5.000 euro aan Irie World om internaat in Kameroen af te werken Bart Kerckhoven

05 juni 2019

15u51 4 Sint-Pieters-Leeuw De Rotary Club van Sint-Pieters-Leeuw heeft 5.000 euro geschonken aan de vzw Irie World. De organisatie met Halse roots kan zo werk maken van de afwerking en de uitrusting van slaapzalen in een internaat voor meisjes in het zuiden van Kameroen.

Vzw Irie World begon enkele jaren geleden met de bouw een lagere school in het dorp Zouameyong. Daar moeten kinderen vaak uren stappen voor ze op school geraken en is onderwijs geen evidente zaak. “Toen we over dit project hoorden, was het voor de leden van Rotary Sint-Pieters-Leeuw meteen duidelijk dat we hierbij een handje moesten toesteken”, legt Rotary-voorzitster Bénédicte Weyn uit. “Op 6 april organiseerden we een eetfestijn in START 65 in Buizingen. We zamelden maar liefst 5.000 euro in. Dit bedrag maken we heel graag over aan de vzw Irie World voor de afwerking van het internaat in Zuid-Kameroen.” Het geld zal onder meer gebruikt worden voor de aankoop van bedden, kasten, beddengoed, matrassen en kussens voor de slaapzalen. ”Solidariteit is een basiswaarde van Rotary. Ik ben bijzonder dankbaar voor de steun van alle mensen die naar ons eetfestijn kwamen en zo mee het verschil maakten voor de toekomst van heel wat meisjes in Kameroen”, voegt Weyn er nog toe.