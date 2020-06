Rijdt hypermoderne trambus binnenkort ook op lijn 170 door Halle en Sint-Pieters-Leeuw? Bart Kerckhoven

18 juni 2020

10u52 0 Sint-Pieters-Leeuw Mobiliteitsschepenen Jan Desmeth (N-VA) en Bram Vandenbroecke (Groen) uit respectievelijk Sint-Pieters-Leeuw en Halle maakten deze week een testrit met de hypermoderne trambus op het traject van de lijn 170 die volgens hen perfect in aanmerking komt als trambuslijn. “We gaan De Lijn voorstellen om de trambus ook bij ons in te zetten”, klinkt het enthousiast.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Vanaf eind juni rijdt voor het eerst een Ringtrambus uit die het Universitair Ziekenhuis Brussel in Jette met de luchthaven in Zaventem zal verbinden. Die trambus is opmerkelijk langer dan een gewone bus. Hij is zelfs zes meter langer dan wat iedereen in de volksmond kent als de ‘accordeonbus’. De trambussen zijn hybride en dus milieuvriendelijker en kunnen een pak meer passagiers vervoeren. De bus trok een tijdje geleden al eens de aandacht in Halle bij een doortocht tijdens een testrit maar eerder deze week namen mobiliteitsschepenen Jan Desmeth van Sint-Pieters-Leeuw en Bram Vandenbroecke van Halle met de mobiliteitsambtenaren ook een trambus. Die legde het traject op de lijn 170 af tussen Halle en Het Rad in Anderlecht. “Die trambussen zijn heel wat comfortabeler voor de passagiers”, weet schepen Desmeth. “En aangezien ze zowel op klassieke brandstof als elektrisch kunnen rijden zijn ze veel beter voor het milieu. Het is een groot verschil met de oude dieselbussen die je soms nog ziet rondrijden.”

Goed alternatief

Ook zijn Halse collega Bram Vandenbroecke is onder de indruk. “Die langere bussen hebben heel wat potentieel”, zegt Vandenbroecke. “En het is ook haalbaar om ze hier te laten rijden. Dat is nu getest. Er was maar één knelpunt en dat was het kruispunt van de Arkenvest en de Bergensesteenweg in onze stad. De bus kan er wel langs rijden maar het is heel nipt. Maar er zijn oplossingen mogelijk. Als we echt willen dat mensen wat vaker de auto laten staan dan kunnen zo’n bussen wel een goed alternatief zijn.”

Halle en Sint-Pieters-Leeuw zien de trambussen vooral rijden op de lijn 170. “Die lijn staat in de top tien van drukste lijnen in Vlaanderen”, weet schepen Desmeth. “En in de top drie in onze provincie. Het is logisch dat De Lijn zo’n investeringen niet doet op een lijn waar weinig passagiers zijn. Op de lijn 170 lijkt ons de keuze voor een trambus echt wel nuttig.”

Er was maar één knelpunt en dat was het kruispunt van de Arkenvest en de Bergensesteenweg in onze stad. De bus kan er wel langs rijden maar het is heel nipt. Maar er zijn oplossingen mogelijk Schepen van Mobiliteit Bram Vandenbroecke

Beide besturen zijn alvast van plan om het voorstel officieel te maken. “Binnen de nieuwe vervoerregioraad gaan we het idee zeker lanceren en we gaan De Lijn een brief sturen met de formele vraag”, zegt schepen Vandenbroecke. “We maken ons natuurlijk geen illusies. Als er over vijf jaar een trambus op de lijn 170 rijdt zal dat al een succes zijn.”

De Lijn zelf laat weten dat er voorlopig geen plannen zijn om de trambus elders in de brede Vlaamse Rand in te zetten. “De ritjes die de trambus deze week maakt, zijn al langer geplande testritten in de aanloop naar de start van de Ringtrambus op 28 juni”, zegt woordvoerster Sonja Loos van De Lijn. “Het spreekt voor zich dat de trambus interesse opwekt. Dat was al zo van bij de eerste testritten. Het is per slot van rekening een heel nieuw vervoermiddel voor Vlaanderen. Wanneer lokale besturen dan aangeven dat zij meer willen weten over de trambus, dan is zo’n testrit een mooie gelegenheid om van kortbij kennis te maken met dit type voertuig.”