Restaurants dienstencentra Ruisbroek, Zuun en Negenmanneke heropenen: “Bezoekers wachten hier al weken op” Bart Kerckhoven

10 juni 2020

10u03 0 Sint-Pieters-Leeuw Goed nieuws voor iedereen die al eens graag een hapje gaat eten in de lokale dienstencentra in Sint-Pieters-Leeuw: de restaurants in die centra zijn vanaf vandaag opnieuw open.

Vooraf reserveren is verplicht. Daarnaast wordt ook gevraagd om de veiligheidsmaatregelen na te leven. Afstand houden en handhygiëne spelen nog steeds een belangrijke rol. Alle maaltijden zullen aan tafel worden bediend en er zal slechts 1 persoon per tafel zitten.

Om alles in goede banen te leiden werden ook de openingsuren aangepast, het restaurant zal open zijn van 11.30 uur tot 13.30 uur. In LDC Negenhof kan de maaltijd worden genuttigd vanaf 12.30 uur, zo is er voldoende tijd om iedereen op locatie te krijgen.

“De bezoekers van onze drie lokale dienstencentra zitten hier al enkele weken op te wachten”, zegt schepen van Welzijn Jan Desmeth (N-VA). “Samen met onze vele bezoekers kijken we uit naar deze eerste stap.”

Reserveren kan telefonisch. LDC ’t Paviljoentje is bereikbaar via 02/377.03.55; LDC Negenhof via 02/332 59 53 en LDC Meander op 02/370 88 80.