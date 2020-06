Renovatie oud-gemeentehuis Vlezenbeek gestart: werken kosten 450.000 euro Bart Kerckhoven

05 juni 2020

15u03 0 Sint-Pieters-Leeuw De renovatie van het oud-gemeentehuis in Vlezenbeek is gestart; De werken duren een half jaar en zullen 450.000 euro kosten.

De gevel, het dak worden opgeknapt net zoals de klok en de windhaan die eveneens in ere worden hersteld.

In een volgende fase zal ook de binnenkant gerenoveerd worden. Het voormalig gemeentehuis werd in het begin van de jaren vijftig van de vorige eeuw opgetrokken in “landelijke stijl” naar een ontwerp van architect Antoine Courtens. Zijn naam staat nog steeds in de gevelsteen rechts in het inkomportaal.

“Het oude gemeentehuis is één van die gebouwen waar men in Vlezenbeek trots mag op zijn want het is zo typisch voor het straatbeeld”, zegt schepen van Gebouwen Gunther Coppens (N-VA). “Ik ben dan ook blij dat we nu met respect voor erfgoed dit gebouw opnieuw in ere zullen herstellen.”

Monument

Het complex werd ingehuldigd op 21 september 1952. Na de fusie van de gemeenten verloor het gebouw zijn functie als zetel van het bestuur. Nadien huisde de KLJ en de bibliotheek in het gebouw.

Het gemeentebestuur koos ervoor om het gebouw te renoveren voor definitief de knoop door te hakken naar de invulling ervan. Tijdens de vorige legislatuur waren er plannen om met een partner uit de privésector aan de slag te gaan maar die haakte uiteindelijk af. Het gebouw is sinds maart vorig jaar beschermd als monument. “In het inkomportaal met kruisgewelf hangt nog steeds het bekronend wapenschild Schockaert, heren van Gaasbeek, dat in 1948 officieel erkend werd als gemeentewapen", legt schepen van Erfgoed Jan Desmeth (N-VA) uit. “Ook het gedenkteken van blauwe hardsteen voor de gesneuvelden van beide wereldoorlogen is een belangrijk onderdeel aan het gebouw.”