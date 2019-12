Recyclageparkwachters getrakteerd op verse koffiekoeken: “Ze staan in weer en wind voor ons paraat” Redactie

04 december 2019

De afvalophalers van Intradura werden de voorbije dagen al in de watten gelegd tijdens de Week van de Afvalophaler maar ook op het recyclagepark van Sint-Pieters-Leeuw verdienden de parkwachters een extraatje. Dat dacht toch schepen van Milieu en Afval Paul Defranc (CD&V). “Deze actieweek is een mooie gelegenheid om onze parkwachters die een heel jaar door in weer en wind voor ons paraat staan, een smakelijk hart onder de riem te steken”, aldus Defranc. De mannen lieten de koffiekoeken alvast smaken.