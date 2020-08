Ravage raakt nu volledig duidelijk: vier appartementen zijn onbewoonbaar na brand Tom Vierendeels

06 augustus 2020

12u51 1 Sint-Pieters-Leeuw Vier appartementen blijken uiteindelijk onbewoonbaar na de Vier appartementen blijken uiteindelijk onbewoonbaar na de hevige brand van woensdagnamiddag in Ruisbroek. De getroffen bewoners konden de nacht doorbrengen bij familie en vrienden. Volgens het parket Halle-Vilvoorde ontstond de brand in de keuken van een flat.

De brand brak woensdag rond 16.30 uur uit op de vierde verdieping van het appartementsgebouw in de Oeverbeemd in Ruisbroek. De vlammen verteerden de volledige flat. Een dertigtal bewoners werd geëvacueerd. “De volledige verdieping is onbewoonbaar”, zegt Stéphanie Marchoul, woordvoerster bij de gemeente Sint-Pieters-Leeuw.

“Het gaat om vier appartementen waarvan er drie bewoond waren. Enkele appartementen hebben relatief weinig schade en zullen naar verwachting snel opnieuw bewoonbaar zijn. De flat waar de brand ontstond, is volledig verwoest en zal voor lange tijd onbewoonbaar zijn. Afgelopen nacht werden de bewoners van deze appartementen opgevangen door vrienden en familie. De Huisvestingsmaatschappij en het Sociaal Huis van de gemeente zijn op dit moment op zoek naar opvangplaatsen voor de komende nachten.”

Geen kwaad opzet

Door de grote schade besliste het parket Halle-Vilvoorde een branddeskundige aan te stellen. “Volgens hem gaat het om een accidentele brand die ontstaan is in de keuken van het getroffen appartement”, zegt parketwoordvoerster Sabine Lievens. “Er is dus geen kwaad opzet in het spel.” Aan de hulpdiensten verklaarde de bewoner dat hij even naar buiten was geweest om de brievenbus te lichten, maar dat zijn appartement in lichterlaaie stond toen hij opnieuw boven arriveerde. Er vielen gelukkig geen gewonden bij de brand.