Provincie maakt bijna 1 miljoen euro vrij voor fietsinfrastructuur aan Drie Fonteinenbrug Bart Kerckhoven

17 december 2019

21u32 0 Sint-Pieters-Leeuw De provincie Vlaams-Brabant geeft een subsidie van 924.111,74 euro voor de aanleg van de zogenaamde fietsspiraal aan de Drie Fonteinenbrug op de grens van Sint-Pieters-Leeuw en Drogenbos.

Het gaat om de nieuwe verbindingsweg tussen de Eugene Ghijsstraat in Sint-Pieters-Leeuw en de Drie Fonteinenstraat in Drogenbos. Op de rechteroever van het kanaal is er onvoldoende plaats om de weg en het fietspad samen aan hetzelfde hellingspercentage naar de brug te leiden. Het fietspad krijgt daarom een apart verloop, los van de rijweg vanaf de aansluiting naar het bedrijventerrein Krekelendries, halverwege de Drie Fonteinenstraat. De fietsspiraal zal een lengte van 450 m hebben. De brug zal in 2021 klaar zijn en zal in totaal 16 miljoen euro kosten.