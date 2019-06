Provincie geeft bewoners gelijk: vergunning voor Spar-supermarkt in Ruisbroek geweigerd Bart Kerckhoven

12 juni 2019

06u46 0 Sint-Pieters-Leeuw De provincie Vlaams-Brabant weigert een vergunning af te leveren voor een nieuwe Spar-supermarkt langs de Ruisbroeksesteenweg in Ruisbroek. Het project past volgens Vlaams-Brabant niet in de buurt. De omwonenden zijn tevreden want zij vreesden voor hun privacy en mobiliteitsproblemen.

De supermarkt van Spar zou de eerste winkel van de keten worden op het grondgebied van Sint-Pieters-Leeuw maar de plannen zijn afgevoerd. Colruyt Group vroeg een vergunning aan bij het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw voor het slopen van een oud tuincentrum en het bouwen van een nieuwe winkel. Maar de omwonenden zagen het project helemaal niet zitten en dienden bezwaar in. Ze vreesden voor hun privacy en mobiliteitsproblemen. Het schepencollege besloot wel een vergunning onder voorwaarden af te leveren maar buren Wim De Baerdemaeker en Gwenny Van Hoorde besloten in beroep te gaan zodat de provincie Vlaams-Brabant het laatste woord kreeg. Die oordeelt dat het project niet past in de omgeving en weigert nu de vergunning.

“Het bouwproject past volgens de provincie helemaal niet in de kleinschalige gemeente die Ruisbroek is”, zeggen Gwenny en Wim. “Er wordt geoordeeld dat dat een inplanting van het gebouw net naast een vrij belangrijk landbouwgebied en naast enkele tuinen en wonen niet past.”

De provincie Vlaams-Brabant vond verder ook dat de site te veel bebouwd zou worden want in totaal zou 76 procent van de grond verhard worden. Omdat officieel de bouw van een ‘polyvalente handelszaak’ aangevraagd werd vreesde de provincie ook dat Colruyt Group er op termijn een ander soort winkel in wil vestigen wat nog meer verkeersproblemen op de Ruisbroeksesteenweg met zich kan meebrengen.

Wim De Baerdemaeker en Gwenny Van Hoorde zijn blij met de uitspraak in het dossier. “We zijn tevreden dat er naar ons geluisterd is”, zeggen ze. “We vonden niet dat er met ons rekening gehouden werd toen de eerste plannen bekend raakten. Intussen hebben we vernomen dat Colruyt Group geen nieuwe aanvraag meer zal indienen. Maar we gaan verder ontwikkelingen op de site wel in de gaten houden.”

Opvallend is dat Colruyt Group zelf ook in beroep ging tegen de beslissing van het Leeuwse schepencollege. Dat legde het bedrijf op om negentien parkeerplaatsen te voorzien voor de buurtbewoners gezien het parkeerprobleem op de steenweg. Maar omdat het volledige project geweigerd werd door de provincie deed ook dat beroep niet meer ter zake.