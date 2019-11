Primeur voor de regio: Vlezenbeek heeft onbemande bibliotheek in de Merselborre Bart Kerckhoven

27 november 2019

11u08 0 Sint-Pieters-Leeuw In het bibliotheekpunt van Vlezenbeek is een zelfuitleenbalie geïnstalleerd. Daardoor kunnen de Vlezenbeekse leden van de bibliotheek bijna elke dag boeken uitlenen. “Een onbemande bibliotheek is uniek in de regio”, aldus schepen van Bibliotheek Jan Desmeth (N-VA).

Het bibliotheekpunt in de Merselborre was tot voor kort enkel op woensdag, donderdag en zondag een paar uur open. Maar nu er een zelfuitleenbalie staat kan iedereen er alle dagen behalve op dinsdag terecht van 10 uur tot 22 uur.

“We komen van één hoofdbibliotheek en vier volwaardige filialen met personeel op alle vijf locaties”, legt schepen van Bibliotheek Jan Desmeth (N-VA) uit. “We evolueren naar één grote hoofdbibliotheek in het landhuis de Viron met personeel, één schoolbibliotheek geïntegreerd in het Wildersportcomplex en twee onbemande uitleenpunten. Naast deze in ’t Paviljoentje in Ruisbroek en de toekomstige schoolbibliotheek in het Wildersportcomplex is er dus eentje in De Merselborre in Vlezenbeek. Stap per stap zullen we dit realiseren zodat tegen 2022 alles rond is.”

In Vlezenbeek is er nu dus een onbemand bibliotheekpunt met een beperkte collectie die regelmatig wijzigt. Er staan boeken voor kinderen zoals leesboeken, prentenboeken, strips, weetboeken en tijdschriften maar de volwassenen vinden er romans en tijdschriften.

De bibliotheek is ook een afhaalpunt. Wie in Vlezenbeek niet vindt wat hij zoekt, kan gratis boeken, strips, cd’s, dvd’s en spelletjes vanuit de hoofdbibliotheek laten overbrengen naar Vlezenbeek.

“Een onbemande bibliotheek is uniek in de regio”, aldus Desmeth. “Wij kiezen resoluut voor het behoud van de filialen in een aangepaste vorm. We geloven dat deze onbemande filialen een goed alternatief zijn, naast de nieuwe hoofdbibliotheek in het park tegen 2022.”