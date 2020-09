Politieke fracties spekken solidariteitsfonds voor Leeuwse handelaars Bart Kerckhoven

28 september 2020

10u14 0

De fracties in de gemeenteraad van Sint-Pieters-Leeuw hebben over alle partijgrenzen heen 3.000 euro gestort in het solidariteitsfonds dat het gemeentebestuur oprichtte om de Leeuwse handelaars te steunen. Het fonds is één van de steunmaatregelen om de handelaars die getroffen zijn door de coronacrisis een hart onder de riem te steken. Ook alle Leeuwse bedrijven die de deuren niet moesten sluiten door de crisis werden aangeschreven met de vraag om een vrije bijdrage te storten. Het fonds zal nadien gelijk verdeeld worden onder alle rechthebbende handelaars en bedrijven. Wie zelf een bedrag wil storten kan dat op rekeningnummer BE40 0910 1922 8863.