Politie valt met groots machtsvertoon binnen in loods in Ruisbroek Tom Vierendeels

18 september 2020

14u10 3 Sint-Pieters-Leeuw De politie is donderdagavond binnengevallen bij een bedrijf in de Villalaan in Ruisbroek. Het gaat om een gerechtelijk dossier, maar de aanleiding van de inval is nog onduidelijk. Er werd urenlang onderzoek gevoerd in het gebouw.

Buurtbewoners van de Villalaan zagen donderdagavond hoe de politie in de Weverijstraat verzamelde waarna de buurt werd opgeschrikt door een luid lawaai. Agenten in uniform en in burger bleken de witte toegangspoort van het terrein ingebeukt te hebben. Het gebouw heeft een L-vorm en is volledig ommuurd. Buren zagen een tijdlang hoe het gedeelte met kantoren doorzocht werd met behulp van zaklampen. Getuigen spreken over een komen en gaan van meer dan tien politiemensen in de loop van de avond.

Drugsdossier?

Na een eerste doorzoeking kwamen onder meer ook de brandweerzone Vlaams-Brabant West en Fluvius ter plaatse. Dat doet vermoeden dat het om een drugsdossier gaat, maar daarover is nog geen duidelijkheid aangezien politiezone Zennevallei en parket Halle-Vilvoorde voorlopig nog niet konden reageren. Ook het labo van de federale politie kwam ter plaatse om gehuld in witte pakken sporen op te nemen. Pas rond 1 à 2 uur ‘s nachts verliet iedereen het terrein en werd de toegang verzegeld door de politie.

In het gebouw waren eerder groothandels in vleeswaren gevestigd, waarna een firma gespecialiseerd in Afrikaanse voeding zich in het gebouw vestigde. Het reclamepaneel van die laatste firma is nog altijd aanwezig aan de gevel, maar het is niet duidelijk of zij nog gebruik maakten van het pand. Buurtbewoners zeggen dat ze er al maandenlang geen enkele beweging meer zagen.