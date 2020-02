Politie pakt inbreker op met dank aan alerte getuige Tom Vierendeels

06 februari 2020

17u46 0 Sint-Pieters-Leeuw De politiezone Zennevallei heeft een inbreker kunnen arresteren met dank aan de persoonsbeschrijving van een alerte getuige. De verdachte had ook andere spullen bij zich die gelinkt worden aan andere inbraken.

De feiten dateren van dinsdagnacht, maar waar precies wordt door de politie niet meegegeven. Toen de eigenaar van een auto ‘s ochtends naar zijn werk wilde vertrekken, stelde hij vast dat er verschillende voorwerpen verdwenen waren. Een getuige had de dader opgemerkt en gaf een persoonsbeschrijving mee aan de agenten die de vaststellingen kwamen doen. Bij een korte zoektocht werd een man die aan de persoonsbeschrijving voldeed onderschept. Hij was in het bezit van een winkeltas met daarin de spullen die uit de bewuste auto werden gestolen. Daarnaast zaten ook andere voorwerpen in de zak zoals een laptop. Deze kunnen gelinkt worden aan andere feiten. De verdachte werd gearresteerd, maar het is niet duidelijk wat er verder met hem gebeurde. Hij stond wel al gekend voor gelijkaardige feiten.

De politie geeft mee dat er in 2019 net geen driehonderd diefstallen in wagens werden gepleegd. Daarnaast werden ook nog eens zestig pogingen vastgesteld door de politie. Er wordt als tip meegegeven om de wagen altijd goed op slot te doen en om geen waardevolle spullen zichtbaar achter te laten.