Politie overmeestert man die ambulanciers met mes bedreigt Bart Kerckhoven

04 maart 2020

17u35 0 Sint-Pieters-Leeuw De politie heeft woensdagmiddag een man overmeesterd die even voordien ambulanciers met een mes had bedreigd.

De feiten speelden zich af in de Paters van Scheutstraat in Zuun. Ambulanciers waren uitgerukt naar een woning in de straat om een man met zelfmoordneigingen over te brengen naar het ziekenhuis. De bewoner reageerde meteen erg agressief en bedreigde de hulpverleners met een mes. Uiteindelijk werden verschillende politieploegen van de zone Zennevallei opgetrommeld. Ook de collega’s van Dilbeek gingen ter plaatse. De man had zich intussen verschanst in het huis maar kon wat later toch overmeesterd worden. Hij werd onder politiebegeleiding overgebracht naar het ziekenhuis.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht op het gratis nummer 1813 en www.zelfmoord1813.be.