Politie onderschept Lijnbus om messentrekker te arresteren Tom Vierendeels

07 augustus 2019

13u45 29 Sint-Pieters-Leeuw Een ploeg van de politiezone Zennevallei heeft dinsdagnamiddag een man opgepakt die een mes trok bij een vechtpartij. De verdachte verplaatste zich in een Lijnbus en die bus werd dan ook onderschept door de politie. Er vielen geen gewonden.

Het was een getuige die rond 14.30 uur twee mannen in Halle met elkaar zag vechten. Het is niet duidelijk wat er daar precies aan de hand was, maar een van de twee was in het bezit van een mes bij dat incident. Het duo stapte uiteindelijk op een bus op lijn 170 richting Brussel. De politie werd verwittigd en onderschepte de bus ter hoogte van de halte in de Edouard Rooselaerstraat in Sint-Pieters-Leeuw.

De twee mannen werd gecontroleerd en een bleek effectief in het bezit te zijn van een mes. Het gaat om een 50-jarige man uit Halle. Hij werd voor verhoor meegenomen naar het commissariaat. Uiteindelijk werd hem een onmiddellijke minnelijke schikking van 250 euro voor verboden wapenbezit uitgeschreven.