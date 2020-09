Politie kan autodieven arresteren na melding door ANPR-camera: achtervolging eindigt in Anderlecht Tom Vierendeels

23 september 2020

18u56 0 Sint-Pieters-Leeuw De lokale politiezone Zennevallei heeft twee autodieven kunnen arresteren na een melding via een ANPR-camera. Het kwam tot een achtervolging waarbij de twee vluchtende twintigers in Anderlecht opgepakt konden worden. Eén van de twee stond overigens geseind omdat hij nog een celstraf moet uitzitten.

De politie ontving maandagavond een melding van de ANPR-camera toen een BMW 3-reeks die geseind stond als gestolen de camera passeerde. Een anonieme patrouille die zich in Vlezenbeek bevond repte zich in de richting van de camera en kruiste de BMW op de Postweg. De agenten keerden zich en bleven de auto in de gaten houden in afwachting van versterking. Toen een tweede ploeg van Zennevallei ook ter plaatse was werden zwaailicht en sirene ingeschakeld.

De bestuurder van de BMW sloeg onmiddellijk op de vlucht door sneller te gaan rijden. De achtervolging eindigde in Anderlecht toen de chauffeur de gestolen auto dwars op de rijbaan achterliet. De twee inzittenden sloegen te voet op de vlucht. De passagier gaf zich snel over toen hij een andere politiewagen in zijn richting zag komen. De bestuurder probeerde zich nog te verstoppen in het struikgewas en ging opnieuw lopen toen een inspecteur dichterbij kwam. Na honderd meter lopen kon ook deze verdachte worden ingerekend.

Het duo werd overgebracht naar het politiepost van de zone Zennevallei in Sint-Pieters-Leeuw. Uit verdere controle bleken de verdachten 26 en 27 jaar te zijn en illegaal in het land te verblijven. Het Brusselse parket besliste om het duo onmiddellijk te dagvaarden waardoor ze op 17 november voor de rechtbank zullen verschijnen. De passagier werd overigens onmiddellijk naar de gevangenis van Sint-Gillis gebracht omdat hij nog een celstraf van zes maanden diende uit te zitten.