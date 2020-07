Politie hield afgelopen weekend verschillende controles: zeven rijbewijzen ingetrokken en meer dan honderd auto’s geflitst Tom Vierendeels

07 juli 2020

17u02 3 Sint-Pieters-Leeuw De politiezone Zennevallei heeft zowel zaterdag als zondag verschillende verkeerscontroles gehouden in Halle, Beersel en Sint-Pieters-Leeuw. Er werd zowel op snelheid als rijden onder invloed gecontroleerd. Bestuurders moesten ook de boorddocumenten bovenhalen. Meer dan honderd bestuurders gingen te snel en zeven rijbewijzen werden ingetrokken.

De controles vonden plaats op de Brusselse- en Edingensesteenweg in Halle, op de Pepingensesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw en in Ruisbroek ter hoogte van de Humaniteitslaan. In totaal werden 270 bestuurders onderworpen aan een ademtest. Drie chauffeurs bliezen positief en eentje alarm. Eén persoon zag zijn rijbewijs voor vijftien dagen ingetrokken worden. Daarnaast werden nog eens zes rijbewijzen voor vijftien dagen ingetrokken na een positieve speekseltest.

Acht bestuurders waren niet in orde met de regels voor het rijbewijs of het voorlopig rijbewijs waarvoor een pv werd opgesteld. Daarnaast was bij twaalf auto’s de technische keuring niet in orde en één auto bleek niet ingeschreven te zijn. Een wagen werd getakeld wegens niet-verzekering. Tot slot werden vier bestuurders betrapt op het gebruik van de gsm achter het stuur.

Alleen op de Pepingensesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw en op de Edingensesteenweg in Halle werd dit weekend geflitst. Op die eerste plaats werden 13 auto’s geflitst op een totaal van 205. In Halle passeerden 405 wagens de flitswagen en werden 92 overtredingen vastgesteld.