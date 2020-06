Politie doekt illegale raveparty op: 35 feestvierders beboet voor coronafuif Bart Kerckhoven

23 juni 2020

De politie van de zone Zennevallei kon in de nacht van zaterdag op zondag een heuse raveparty vermijden. Een patrouille merkte tijdens een routinecontrole dat verschillende mensen te voet op weg waren naar een feestje in een bos op de grens van deelgemeente Ruisbroek en Drogenbos. De politie trok op onderzoek en stootte op een groepje van een veertigtal deelnemers. De raveparty bleek net gestart maar de politie legde natuurlijk alles meteen stil. Alle aanwezigen werden geïdentificeerd en in totaal werden 35 processen-verbaal opgesteld in het kader van het samenscholingsverbod. Het bleek te gaan om Hallenaren, Brusselaars en Beerselaars maar ook feestvierders van buiten de provincie. Op de locatie werden in het verleden ook al illegale feestjes georganiseerd.