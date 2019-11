Plannen voor landhuis de Viron zijn klaar: Bibliotheek en vrijetijdsdiensten verhuizen eind 2021 Bart Kerckhoven

28 november 2019

10u06 0 Sint-Pieters-Leeuw In het landhuis de Viron zullen eind 2021 een moderne bibliotheek en de vrijetijdsdiensten van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw gevestigd worden. De plannen worden volgende week voorgesteld aan het grote publiek maar de gemeente licht toch al een tipje van de sluier op. Het project is één van de grootste investeringen de komende jaren en kost meer dan vier miljoen euro.

Sint-Pieters-Leeuw kocht twee jaar geleden het statige herenhuis aan de rand van het Colomapark. De nieuwe bibliotheek zal dienst doen als ontmoetingsplaats en verbinding met het De Rink dankzij een nieuwe parktoegang, bospaden en een fietsenstalling. “Naast de bibliotheek zal het gebouw ook onderdak bieden aan de vrijetijdsdiensten cultuur, jeugd, sport, erfgoed en het toerismekantoor die op één locatie samengebracht worden en mee voor het bruisend karakter van de site zullen zorgen”, klinkt het bij het gemeentebestuur.

Het is het architectenbureau Helon Architecten dat tekent voor het ontwerp. Het landhuis breidt aan de achterzijde in het park uit met een uitbouw en het huidige gebouw wordt grondig gerenoveerd. “Enkel de inkom ondergaat een structurele verandering. De nieuwbouw komt aan de achterzijde en is van het hoofdgebouw gescheiden door een glazen volume. Het nieuwe geheel krijgt hierdoor aan de parkzijde een moderne uitstraling dat een contrast vormt met het landhuis zelf.”

Het bureau heeft in het ontwerp rekening gehouden met het Colomadomein. “Door het gebruik van glas straalt het geheel grote openheid uit in intens contact met de parkomgeving”, omschrijven de ontwerpers het plan. “Hierdoor dringt de natuur het gebouw haast letterlijk binnen en is het Colomakasteel nooit ver uit het zicht. De gevel van het nieuwe volume is bekleed met verticale houten kepers, wat zorgt voor een natuurlijke en tegelijk speelse aanblik met lijnpatronen die doen denken aan de bladzijden uit een boek.”

Het gebouw wordt gerenoveerd en uitgebreid met duurzame materialen. Zo wordt de CO2-uitstoot en het energieverbruik beperkt. Het gebouw wordt bijvoorbeeld verwarmd met een lucht-water-warmtepomp die gevoed wordt door zonnepanelen.

Het hele project kost 4.194.723,87 euro. Het grootste deel van dat bedrag is afkomstig van de opbrengst van de verkoop van de gemeentelijke loods en het voormalige recyclagepark aan de Bergensesteenweg. Op donderdag 5 december wordt om 19.30 uur het project op een infoavond voorgesteld aan het grote publiek.