Pierre heropent zaterdag plantencentrum Inter-Arbo: “Zelfbediening om besmettingsrisico te beperken” Bart Kerckhoven

16 april 2020

13u48 2 Sint-Pieters-Leeuw Pierre Demesemaeker heropent zaterdag plantencentrum Inter-Arbo in Vlezenbeek nadat de Nationale Veiligheidsraad besliste dat de tuincentra opnieuw klanten mogen ontvangen. Pierre verwacht veel volk en hoopt dat iedereen de regels respecteert. “Persoonlijk advies zit er voorlopig niet in”, zegt hij. “Het wordt zelfbediening om het risico op besmetting te voorkomen.”

Plantencentrum Inter-Arbo is één van de grootste tuincentra in het Pajottenland. Sinds de strenge maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus afgekondigd werden was het centrum gesloten. “Klanten konden wel planten maar dan via mail en telefonisch”, zegt zaakvoerder Pierre. “Vandaag zat ik alweer de hele ochtend achter de computer om alles te regelen. En nadien moeten alle bestellingen dus geleverd worden. Heel wat ander werk bleef de voorbije dagen liggen. Mijn medewerkers reden wel uit voor de aanleg en het onderhoud van tuinen, maar ook dat gebeurde anders dan vroeger. Zo moeten ze nu vaak met twee voertuigen rondrijden om de regels te respecteren. Economisch is dat niet de beste keuze natuurlijk.”

Dubbel gevoel

Zaterdag ontvangt Pierre dus opnieuw klanten in het centrum langs de Lenniksebaan. “Eerlijk gezegd heb ik een dubbel gevoel”, zegt hij. “Hoe meer mensen je ziet hoe meer kans je toch loopt om besmet te worden. Ik heb dan ook gemengde gevoelens bij de keuzes die de overheid maakt. Andere winkels moeten gesloten blijven, maar in onze sector kan alles opnieuw open gaan. Ik snap het verschil niet. Er is wel één voordeel: mijn centrum is een domein van vier hectare groot en dus hebben de klanten ruimte genoeg om uit elkaars buurt te blijven. Ik verwacht wel dat ze aan de kassa zelf het gezond verstand gebruiken en niet te dicht bij elkaar staan te wachten. We gaan de klanten voorlopig ook niet begeleiden in het centrum. We passen het systeem van de zelfbedieningszaken toe. Bij de planten zal alle informatie te vinden zijn zodat iedereen toch goed geïnformeerd is over de aankopen. Persoonlijk advies zit er even niet in.”

Vier weken geleden stonden de perkplanten en andere bloemen in volle bloei en hebben we alles gratis uitgedeeld, maar nu moeten we nieuwe bestellingen plaatsen zodat er zaterdag voldoende aanbod is. Nu zal de tuinaanleg en het -onderhoud wel even moeten wijken voor het werk in het plantencentrum Pierre Demesmaeker, zaakvoerder Inter-Arbo

Werk tot middernacht

Dat Inter-Arbo opnieuw open gaat is volgens Pierre wel een economische meevaller. “In deze periode van het jaar draaien we meer dan zestig procent van de jaaromzet en dat kan je niet goed maken met enkel bestellingen te leveren”, aldus Pierre. “Daarom ben ik tevreden dat Inter-Arbo mag heropenen. Ik heb wel nog werk tot middernacht. Vier weken geleden stonden de perkplanten en andere bloemen in volle bloei en hebben we alles gratis uitgedeeld, maar nu moeten we nieuwe bestellingen plaatsen zodat er zaterdag voldoende aanbod is. Tot nu ging de aandacht ook naar de buitenaanleg, nu zal de tuinaanleg en het onderhoud wel even moeten wijken voor het werk in het plantencentrum.”