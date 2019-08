Philippe Gilbert en co strijken zondag neer in Sint-Pieters-Leeuw voor slotetappe Binckbank Tour Bart Kerckhoven

14 augustus 2019

14u16 0 Sint-Pieters-Leeuw Op zondag 18 augustus start de zevende en laatste etappe van de Binckbank Tour in Sint-Pieters-Leeuw. Na de start volgt een tweede doortocht in het centrum waar een tussensprint wordt georganiseerd.

De renners trekken daarna vanuit Sint-Pieters-Leeuw naar de finish in Geraardsbergen; een rit van 178.6 km. Het startevenement van de laatste etappe speelt zich volledig af in en rond het gemeentehuis. Vanaf tien uur kunnen de wielerfans de renners verwelkomen in de Nieuwenhovenlaan. Om 12.15 uur starten de renners ter hoogte van het gemeentehuis. Automobilisten moeten wel rekening houden met omleidingen. Vanaf 7 uur tot 14 uur is het centrum voor alle verkeer afgesloten, tussen 9 uur en 13 uur geldt een verkeersverbod langs het volledige parcours. Het volledige programma, samen met het parcours, de pendeldiensten en de impact op de mobiliteit is hier www.sint-pieters-leeuw.be/binckbanktour. te vinden.

Meer over Sint-Pieters-Leeuw

wielersport

sportdiscipline

sport

wegwielrennen