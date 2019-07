Overvaller botst spookrijdend tijdens achtervolging op tegenligger: Koppel gewond afgevoerd naar het ziekenhuis Bart Kerckhoven

22 juli 2019

20u38 12 Sint-Pieters-Leeuw Een overvaller die even voordien in een huis in Halle toesloeg is tijdens een achtervolging door de politie maandagnamiddag frontaal gebotst met een tegenligger nadat hij al spookrijdend probeerde te ontkomen. Een koppel raakte daarbij gewond.

Wat er zich afspeelde in de woning in Halle is nog onduidelijk maar de politie van de zone Zennevallei was wel snel gealarmeerd. Maandag kort na de middag merkte zette een motorrijder van de politie de achtervolging in op de dader die rond reed in een auto met Portugese nummerplaten. Daarbij nam de crimineel enorme risico’s. Ter hoogte van de rotonde van de Bergensesteenweg en de Lotstraat in Sint-Pieters-Leeuw reed hij in tegenovergestelde richting Halle. Meer dan een kilometer verder op moest de bestuurder van een BMW vol in de remmen toen ze de wagen zag opduiken. Een botsing was onvermijdelijk. De politie kon de overvaller wel meteen overmeesteren. Hij bleek gewapend. De man in de BMW raakte gewond net als zijn vrouw die naast hem zat. Het koppel uit Sint-Pieters-Leeuw werd gewond overgebracht naar het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria. De vrouw was alleszins ook in shock. Volgens getuigen beefde over heel haar lichaam. Over de toestand van de dader is niets bekend. De man werd ter beschikking gesteld van het parket Halle-Vilvoorde. Het parket is voorlopig niet bereikbaar voor commentaar.