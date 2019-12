Overval tijdens uitbetaling van spaarkas: gemaskerde mannen aan de haal met 23.440 euro Bart Kerckhoven

09 december 2019

20u35 172 Sint-Pieters-Leeuw Drie overvallers hebben vrijdagavond de spaarkas van café De Zuunbeek in het Leeuwse gehucht Negenmanneke leeggeroofd. De daders sloegen uitgerekend toe op de avond dat het geld uitgedeeld werd aan de spaarders.

De feiten speelden zich af in het appartement boven het café aan de Pastoor Vendelmansstraat. Die avond konden de stamgasten hun enveloppe met het spaargeld ophalen. Maar blijkbaar waren ook criminelen op de hoogte dat er geld te rapen viel. “Twee verdachten arriveerden in een Mini met onbekende Franse nummerplaat”, aldus woordvoerster Carol Vercarre van het parket Halle-Vilvoorde. “De chauffeur bleef aan het stuur zitten. Een derde verdachte was blijkbaar al binnen geraakt in het appartementsgebouw en opende de deur van binnenuit voor de tweede verdachte. Die had volgens een getuige een vuurwapen en hield de getuige onder schot.” De derde overvaller ging dan het appartement binnen en roofde enkele enveloppes. De daders stapten nadien in de wagen en reden weg in de richting van de Bergesensteenweg. De overvallers droegen bivakmutsen om onherkenbaar te blijven. “Een aantal leden had hun geld al teruggekregen”, laat Vercarre nog weten. Toch was de buit nog steeds groot, want er zou in totaal zo’n 23.440 euro meegenomen zijn. De stamgasten van De Zuunbeek zetten het voorbije elke maand een bedrag opzij dat dus vrijdagavond uitbetaald werd. De uitbaatster was maandag niet bereikbaar voor commentaar. Het café is op maandag gesloten.