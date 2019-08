Overgrootmoeder Mariette Suenens (86) staat fier aan het hoofd van een viergeslacht Bart Kerckhoven

12 augustus 2019

14u07 0

Overgrootmoeder Mariette Suenens uit Sint-Pieters-Leeuw is trots want ze staat aan het hoofd van een vrouwelijk viergeslacht in de familie. Achterkleinkind Estelle Tourné werd geboren op 28 mei. Mama Joke Emmerechts (30) en grootmoeder Linda Jacquemyns (56) zijn natuurlijk even fier op de jongste spruit.