Ouders kleine Cas geven met fakkeltocht startschot voor nieuwe actie: SOEP’er Cas for Life! Bart Kerckhoven

27 oktober 2019

Tweehonderd mensen namen zaterdagavond deel aan een fakkeltocht in Sint-Laureins-Berchem. Die tocht werd georganiseerd op de verjaardag van Cas, het zoontje van Steve Van Nechel en Ilse Leyssens dat op 15 juni vorig jaar overleed aan de gevolgen van een stofwisselingsziekte.

Kiekafobee is een organisatie die ervoor zorgde dat Steve en Ilse in de moeilijkste periode van hun leven toch met hun dochtertje en zoontje aan zee een onvergetelijke week vakantie hebben beleefd. “Tweehonderd mensen zorgden ervoor dat onze Cas zijn verjaardag toch nog een feest werd”, zegt Steve. “De warmte van de mensen was echt ‘SOEPer’.”

Wie SOEPER’Cas for life! wil steunen kan vanaf zaterdag 2 november tot zaterdag 14 december soep bestellen via soepercas@telenet.be. Een liter soep kost 5 euro en de opbrengst gaat dus naar vzw Kiekafobee. Handelaars helpen alvast mee want in Hof Te Berchemveld in Oudenaken wordt er soep verkocht voor de actie en in café ’t Leeuwke in het centrum van Sint-Pieters-Leeuw wordt de soep van Cas ook geserveerd. Alle info over de actie op de Facebookpagina van de actie.