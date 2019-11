Ouders en grootouders lezen kinderen verhaaltjes voor in basisschool Don Bosco Bart Kerckhoven

22 november 2019

11u38 0

De kinderen van de basisschool Don Bosco in Sint-Pieters-Leeuw zaten deze week voor één dag niet op de schoolbanken maar wel in een knusse zeteltjes, tenten, kussentjes en zelfs in bed. Voor het zesde jaar op rij werd er door de ouderkoepelverenigingen een Grote Voorleesdag georganiseerd. Meer dan dertig ouders en grootouders kwamen naar school om er voor te lezen. De kinderen luisterden gefascineerd naar alle verhalen. Met de Grote Voorleesdag ontdekken de kinderen het plezier van voorlezen en voor de school is het ook een leuke manier om de ouders te betrekken bij het leven op school.