Oud schoolgebouw Den Top onder vraagprijs verkocht: “V3 Invest had niet het hoogste bod, maar wel het beste project voor de buurt” Bart Kerckhoven

01 juli 2019

16u53 0 Sint-Pieters-Leeuw Het oude schoolgebouw van Den Top wordt een nieuw woonproject met veertien nieuwe appartementen. Ontwikkelaar V3 Invest koopt het leegstaande schooltje voor 660.000 euro over van het gemeentebestuur. “Dit was niet het hoogste bod, maar de nieuwe eigenaar kon wel het beste project voor de buurt voorleggen”, zegt schepen van Gemeentelijke Gebouwen Gunther Coppens (N-VA).

De kleuters en leerlingen van Den Top hebben het intussen al een paar jaar naar hun zin in de nieuwbouw aan de Garebaan. Twee jaar geleden besliste het gemeentebestuur wel om het oude gebouw te verkopen. Daarbij werden strikte voorwaarden opgelegd. “Het gebouw staat op de Vlaamse lijst van het Bouwkundig Erfgoed en dus moet het uitzicht bewaard blijven”, zegt schepen Coppens. “Maar tegelijk wilden we ook niet dat een ontwikkelaar het gebouw zou ‘volproppen’ met appartementen. Het moest een kwalitatief project worden met een meerwaarde voor de buurt en de gemeente.”

V3 Invest bood zich nu aan als koper en telt 660.000 euro neer voor het oude schooltje. Die ontwikkelaar wil alles herinrichten zodat er plaats is voor veertien appartementen. “Het uitzicht zal nagenoeg hetzelfde blijven”, weet Coppens. “We kregen biedingen die boven deze prijs gingen maar dit is het beste project dat we ontvingen en daarom wijzen we het graag aan V3 Invest toe. Die appartementen zullen ook een deel van onze Leeuwse bevolking aanspreken. Jonge Leeuwenaren kunnen voorrang krijgen wanneer ze te koop gezet worden.”

Erfpachtformule

Oppositiepartij sp.a uit wel kritiek op de beslissing van het gemeentebestuur om een privé-ontwikkelaar het complex te laten verbouwen en lanceert zelfs een tegenvoorstel. “Wij willen de site aan een voordelig tarief of via een erfpachtformule ter beschikking te stellen van een sociale huisvestingsmaatschappij om er Vlabinvest-woningen te bouwen”, aldus politiek secretaris David Van Vooren. “Volgens dit systeem worden betaalbare woningen verkocht of verhuurd aan mensen met een gemiddeld inkomen en een band met de streek. Onder meer de voormalige Artic-site in Lot werd op deze manier gerealiseerd.”

Burgemeester Luc Deconinck (N-VA) van Sint-Pieters-Leeuw vind dat geen goed voorstel. “Het aanbod sociale woningen in Sint-Pieters-Leeuw is voorlopig voldoende”, zegt Deconinck. “We vinden wel dat er geïnvesteerd moet worden in het opknappen van dat grote aanbod aan sociale woningen. En dus zou het geen goed idee zijn om intussen budget te pompen in het realiseren van nieuwe sociale woningen. Dit project in Den Top heeft alles om ook Leeuwenaren aan een betaalbare woonst te helpen. Het is net daarom dat die voorwaarden vastgelegd werden.”