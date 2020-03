Opvang voor kinderen van ouders met cruciaal beroep gegarandeerd in paasvakantie Bart Kerckhoven

30 maart 2020

10u10 0 Sint-Pieters-Leeuw Kinderen van onder andere hulpverleners zullen ook in de paasvakantie opgevangen worden in Sint-Pieters-Leeuw. De organisatie 3Wplus en de gemeente organiseren op drie locaties noodopvang.

De opvang gaat dagelijks van 8 uur tot 17 uur door op vier locaties in Sint-Pieters-Leeuw: de drie gemeentelijke basisscholen Den Top, ’t Populiertje en Wegwijzer en de Ave-Mariabasisschool in Vlezenbeek. Het gemeentebestuur biedt deze noodopvang gratis aan. “We zijn blij dat we dankzij de inspanningen van 3Wplus en de inzet van onze jeugddienst en animatoren ook tijdens de paasvakantie gratis noodopvang kunnen aanbieden voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep”, zegt schepen van Jeugd An Speeckaert (CD&V). “Zo kunnen essentiële diensten ook in deze moeilijke tijden blijven draaien. Gezondheid en veiligheid blijven daarbij uiteraard voorop staan.”