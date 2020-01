Optredens, zwembeurten of vakantiekampen worden betaalbaar voor iedereen dankzij nieuwe UITpas Bart Kerckhoven

03 januari 2020

07u58 0 Sint-Pieters-Leeuw Kansarme gezinnen zullen vanaf volgend jaar tachtig procent korting krijgen op de kostprijs van activiteiten die de gemeente Sint-Pieters-Leeuw organiseert. Dankzij de UITpas kan die korting toegekend worden.

”Zo willen we kansarme gezinnen en vooral hun kinderen op een financieel haalbare manier de kans geven om ook eens te gaan zwemmen, naar een kindervoorstelling of een leuk optreden of concert te gaan, deel te nemen aan een vakantiekamp of een andere activiteit”, zegt schepen van Welzijn Jan Desmeth (N-VA). “ We willen hen kansen bieden die zonder dit initiatief voor hen niet mogelijk zijn.”

De doelgroep zijn mensen die het statuut van een verhoogde tegemoetkoming hebben, in collectieve schuldbemiddeling of in budgetbeheer zitten. Enkel het OCMW kan op basis van het individuele dossier en de voorgelegde bewijzen oordelen wie recht heeft op de speciale code in hun UITPas. “Onze diensten hebben nu een jaar tijd om alles voor te bereiden en het dossier in te dienen bij de Vlaamse Overheid om de nodige subsidies te ontvangen”, aldus Desmeth. Ook de houders van de European Disability Card zullen recht hebben op de korting. Met de UITpas kan iedereen trouwens punten sparen tijdens activiteiten van de gemeentelijke vrijetijdsdiensten. De punten kunnen nadien omgeruild worden. Wat dat zal opleveren wordt nog uitgewerkt.