Opnieuw waterlek in de Fazantenlaan, maar gelukkig zonder al te veel erg Tom Vierendeels

30 augustus 2020

16u53 5 Sint-Pieters-Leeuw Bewoners van de Fazantenlaan in Sint-Pieters-Leeuw werden zaterdagnamiddag opnieuw opgeschrikt door een waterlek. Na verschillende controles door De Watergroep en Farys bleek er uiteindelijk niets ernstig aan de hand te zijn. Na het grote lek van twee jaar geleden zijn bewoners er niet meer gerust in als ze water zien opborrelen uit de grond.

Inwoners van de Leeuwse wijk namen zaterdagnamiddag contact op met De Watergroep nadat ze ter hoogte van het wandelwegje richting Bergensesteenweg water uit de grond zagen opborrelen. Een ploeg van de watermaatschappij kwam ter plaatse, maar na een snelle controle gaf de werknemer aan dat het probleem zich aan de grote toevoerleiding van Farys bevond. U weet wel, die leiding waarbij na een lek in december 2018 een immense krater ontstond en huizen net niet dreigden weg te zakken. Ploegen van Farys snelden snel ter plaatse. “Maar er kon vastgesteld worden dat er geen problemen zijn met onze grote transportleiding”, liet Bruno Pessendorffer, woordvoerder bij Farys, zaterdagavond weten. “Er wordt onderzoek gedaan naar een andere leiding van ons die daar ligt.” Maar ook hier bleek er na en half uurtje geen probleem te zijn. “Lek bevindt zich niet op onze transportleiding, maar wel degelijk op het lokaal distributienet”, stelde Pessendorffer.

Herstelling

Terug naar De Watergroep dus. “Er is inderdaad een lek geweest en de leiding werd afgesloten”, stelt Lisse Elsen van De Watergroep zondagmiddag. “Maar het lek bevindt zich op een stuk van het net van Farys. Onze ploeg en die van Farys zijn ter plaatse geweest om alles af te sluiten. Het lek bevindt zich niet op de hoofdleiding, maar op een aftakking. Hierdoor is er geen verder gevaar en niemand kwam zonder water te zitten. Farys zal maandag ter plaatse gaan om het lek te herstellen. Pas wanneer de leiding bloot ligt zal vastgesteld kunnen worden wat het lek veroorzaakt heeft.”

Pessendorffer van Farys bevestigt. “Het lek bevindt zich niet op de toevoerleiding en dat is toch het belangrijkste voor de mensen aangezien dit nogal delicaat ligt bij de bewoners”, stelt hij. “Het gaat om een tussenleiding van een aftakking richting het net van De Watergroep. Wij voeren maandag de herstelling uit.”

Derde lek

Enkele maanden geleden was er ook al paniek in de wijk. Halfweg april werd vastgesteld dat in de voegen van het voetpad op de plek waar in 2018 het probleem ontstond opnieuw water stond. Farys liet toen ‘s nachts een ploeg de wacht houden om ‘s morgen onmiddellijk met graafwerken te startten. Er werd toen uiteindelijk geen lek gevonden, maar er ging nog verder onderzoek gebeuren. Hoe dat uiteindelijk evolueerde is niet duidelijk, maar grote problemen bleven alleszins ook toen gelukkig uit.