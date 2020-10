Opnieuw staking bij Makro Sint-Pieters-Leeuw Amber Gys

10 oktober 2020

19u17

Bron: Belga 0 Sint-Pieters-Leeuw Klanten stonden afgelopen zaterdag bij verschillende Makro vestigingen opnieuw voor een gesloten deur. Bij Makro Sint-Pieters-Leeuw en Deurne bleven de (draai)deuren op inactief staan. De klanten konden wel nog terecht in Eke en Machelen.

De actie sleept al enkele weken aan omdat de directies geen sociaal overleg willen opstarten over de besparingen binnen de groep. De directie van Makro kondigde begin september aan dat ze een 100 à 200 tijdelijke contracten niet zou vernieuwen. Daarnaast kwam er ook een reeks commerciële wijzigingen in de zes Makro-winkels. “Het resultaat van de commerciële successen bij Makro wordt nog altijd overschaduwd door hoge structurele kosten”, verklaarde Vincent Nolf, CEO van Makro Cash and Carry Belgium aan HLN. “De kostenverlagende initiatieven opschorten zou dus onverantwoord zijn en de werkgelegenheid niet ten goede komen.”

