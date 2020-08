Opnieuw café gesloten na corona-inbreuken, zes andere riskeren een sluiting Tom Vierendeels

06 augustus 2020

16u33 5 Sint-Pieters-Leeuw Luc Deconinck (N-VA), burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw, heeft een café een tijdelijke sluiting opgelegd wegens het overtreden van de coronaregels. De zaak had eerder al een schriftelijke waarschuwing gekregen. Eerder werd op het grondgebied van de zone Zennevallei Luc Deconinck (N-VA), burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw, heeft een café een tijdelijke sluiting opgelegd wegens het overtreden van de coronaregels. De zaak had eerder al een schriftelijke waarschuwing gekregen. Eerder werd op het grondgebied van de zone Zennevallei al een café gesloten . In totaal riskeren momenteel nog zes horecazaken en één nachtwinkel een sluiting.

Omdat de politiezone Zennevallei (Halle, Beersel, Sint-Pieters-Leeuw) de afgelopen weken verschillende weken meldingen kregen dat de bepaalde horecazaken zich niet aan alle voorwaarden hielden, werd gestart met uitgebreide controles. Dat was ook dinsdag het geval, waarbij agenten in burger op bezoek ging. “Bij hardleerse horecazaken op het grondgebied”, laat de politie weten. “Zaken waarvan werd vernomen dat ze de geldende coronamaatregelen niet zouden naleven. De anonieme controles zorgden ervoor dat in drie cafés verschillende inbreuken vastgesteld konden worden. Het gaat voornamelijk om het niet of het niet correct dragen van het mondmasker door het zaalpersoneel of klanten die zonder geldige reden hun zitplaats verlaten.”

Processen-verbaal en sluitingen

En dat resulteerde in sancties. “Verschillende processen-verbaal werden opgesteld voor de overtreders”, gaat het verder. “Twee uitbaters kregen een eerste schriftelijke waarschuwing. Eén horecazaak in Sint-Pieters-Leeuw had al zo’n waarschuwing en nu ging het dus om de tweede inbreuk op een week tijd. De burgemeester liet de zaak voor twee weken sluiten. Op dit moment riskeren zes horecazaken en één nachtwinkel in de drie gemeenten een tijdelijke sluiting.”

Ook andere zaken krijgen controle

De politie laat weten dat voortaan niet alleen de horeca geviseerd zal worden. “Iedere inbreuk op maatregelen die werden opgelegd vormen een risico voor een verdere verspreiding van het coronavirus”, gaat het verder. “De volgende geplande acties in burger zullen zich niet alleen op horecazaken gericht zijn. Ook rond handelszaken en de gebieden waar de draagplicht van een mondmasker geldt zal de er de komende weken in burger gepatrouilleerd worden.”