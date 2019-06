Opnieuw barsten in Wildersportcomplex: Sint-Pieters-Leeuw bouwt zo snel mogelijk nieuwe sportzaal Bart Kerckhoven

21 juni 2019

12u03 0 Sint-Pieters-Leeuw Nadat een nieuwe barst is vastgesteld in de structuur van de sporthal op het Wildersportcomplex beslist het schepencollege van Sint-Pieters-Leeuw sneller een nieuwe hal te bouwen in Zuun. De huidige sportzaal kan wel blijven gebruikt worden.

Er waren in maart vorig jaar al problemen vastgesteld met twee dakspanten. Die spanten werden al hersteld zodat de stabiliteit verzekerd is voor tien jaar. Maar intussen werd een barst ontdekt in een kolom van de grote sportzaal. Deskundigen onderzochten alles maar er is geen enkel gevaar voor de gebruikers en dus kunnen sporters nog steeds terecht in de zaal. De gebarsten kolom wordt wel in de eerste helft van augustus hersteld. Daardoor zal de sporthal gesloten zijn van 1 tot en met 14 augustus. Oorspronkelijk was het de bedoeling om pas aan het einde van de legislatuur een nieuwe sporthal te bouwen maar de planning wordt aangepast. “Aangezien er in een tijdspanne van enkele jaren al drie keer herstellingswerken nodig waren wil het bestuur niet langer wachten met de geplande herbouw”, zegt burgemeester Luc Deconinck (N-VA). “We gaan de procedures onmiddellijk opstarten. Zo willen we mogelijke nieuwe problemen en bijkomende kosten in de komende jaren uitsluiten.”

Enkel de grote sportzaal wordt afgebroken en opnieuw gebouwd. Het zwembad, de gevechtssportzaal, de cafetaria en de burelen van de sportdienst blijven behouden.

De sportdienst is al gestart om de noden van de sportclubs en andere gebruikers te inventariseren. Het gemeentebestuur kiest opnieuw voor een zogenaamde ‘Design & Build’-formule zoals die destijds toegepast werd na de brand in de sporthal in Ruisbroek. Zo kan de ontwerp- en realisatiefase in één opdracht gebeuren en zo wordt er tijd gewonnen. Tijdens de werken, die vermoedelijk een twaalftal maanden in beslag zullen nemen, zullen de sportverenigingen moeten uitwijken naar andere zalen in en buiten de gemeente. De nieuwe sportzaal van de gemeentelijke basisschool Den Top zal dan klaar en ook sporthal Braillard in Ruisbroek kan dan een uitwijkmogelijkheid zijn. De sportdienst zal de clubs ook helpen bij het zoeken naar mogelijkheden.