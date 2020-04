Op zoek naar laptops en tablets voor kwetsbare leerlingen Bart Kerckhoven

17 april 2020

13u13 0 Sint-Pieters-Leeuw Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw lanceert via het hulpplatform Sint-Pieters-Leeuw Helpt een oproep om laptops en tablets voor kwetsbare leerlingen in te zamelen.

Na de paasvakantie wordt er nieuwe leerstof gegeven via online onderwijs maar niet alle gezinnen beschikken over een toestel. De gemeente vraagt inwoners die toestellen hebben die niet meer gebruikt worden om ze weg te schenken. Zo kunnen de laptops en tablets dan uitgeleend worden aan kansarme gezinnen uit het basisonderwijs. De laptops en tablets mogen maximum zes jaar oud zijn, minstens een i3-processor hebben en 4GB RAM-geheugen. Het toestel moet verder draaien op een 64-bit systeem of een 32-bit systeem en een Windows 8 of recenter bestuurssysteem hebben. Ook een stroomadapter moet er bij zijn. De laptops kunnen binnen gebracht worden in het gemeentehuis aan de Pastorijstraat 21 en dat op maandag van 8 uur tot 17 uur, dinsdag tot en met donderdag van 8 uur tot 15 uur en vrijdag van 8 tot 12 uur. Meer info op spl.helpt@sint-pieters-leeuw.be.