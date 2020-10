Ook Sint-Stevensschool gesloten tot woensdag na positieve coronatest bij enkele leerkrachten Amber Gys en Bart Kerckhoven

11 oktober 2020

14u12 0 Sint-Pieters-Leeuw De Sint-Stevensschool in Sint-Pieters-Leeuw blijft gesloten tot en met woensdag 14 oktober. De reden: enkele leerkrachten hebben positief getest op het coronavirus. Kinderen kunnen, na inschrijving, terecht in een noodopvang.

“Begin deze week kregen wij bericht dat enkele leerkrachten van de school in quarantaine moesten na mogelijke besmette contacten buiten de school”, klinkt het bij de school. “We contacteerden onmiddellijk de artsen van het CLB en organiseerden ons zo goed mogelijk. Afgelopen vrijdag kregen we te horen dat nog enkele andere leerkrachten, waaronder de directie en de beleidsmedewerker, in quarantaine moeten en er minstens één van hen positief is.”

Omdat het volgens het directieteam onmogelijk wordt om de school op deze manier te organiseren en de veiligheid te garanderen, hebben ze samen met het CLB beslist om de school tot en met woensdag te sluiten. De leerkrachten zullen opdrachten en taken voorzien. De school voorziet ook noodopvang voor de leerlingen die echt niet thuis opgevangen kunnen worden. Inschrijven kan via de website van de school.

Afgelopen donderdag sloot de Vrije Basisschool Sint-Lutgardis in het gehucht Zuun trouwens ook al de deuren door COVID-19.