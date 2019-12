Ook arme Leeuwse kinderen krijgen speelgoed dankzij Vrouw en Maatschappij Bart Kerckhoven

04 december 2019

De afdeling van Vrouw en Maatschappij in Sint-Pieters-Leeuw organiseerde opnieuw een speelgoedinzamelactie. Het speelgoed werd nu aan het Sociaal Huis geschonken dat het zal verdelen onder de kwetsbare gezinnen met jonge kinderen. Schepen van Welzijn en OCMW Jan Desmeth (N-VA) was tevreden met de schenking. “We bedanken Vrouw en Maatschappij voor hun jaarlijkse actie. Kinderen van kwetsbare gezinnen zijn altijd een extra aandachtspunt in onze werking. Dit gebruikte speelgoed zal dus een goed tweede leven krijgen”, aldus Desmeth.