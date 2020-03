Olivier Huygens volgt in 2021 Gunther Coppens op als schepen voor N-VA Bart Kerckhoven

04 maart 2020

11u49 1 Sint-Pieters-Leeuw Drankenhandelaar Olivier Huygens (47)zal in 2021 Gunther Coppens opvolgen als schepen voor N-VA in Sint-Pieters-Leeuw. Coppens wordt dan gedeputeerde van de provincie Vlaams-Brabant.

Normaal zou gemeenteraadslid Nicole Billens Coppens opvolgen maar zij besliste om dat niet te doen. ““Een keuze van het hoofd” als Billens. “Als gemeenteraadslid blijf ik actief en volg ik alles verder op, maar een schepenambt zou te veel vergen. Mijn vrienden en familie hebben me altijd 100 procent gesteund in mijn politiek carrière. Nu wil ik er zijn voor hen. Gemakkelijk was de keuze niet, maar mijn kiezers blijven niet in de kou staan. Ze zijn in goede handen.”

Olivier Huygens is enthousiast over de uitdaging. “Als drankenhandelaar heb ik na vijfentwintig jaar geleerd dat ondernemen vooral een zaak is waarbij het om mensen draait”, zegt Huygens. “Die lijn wil ik nu doortrekken als schepen.”